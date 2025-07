presented by

Elfmeterrekord in der Qualifikation für die UEFA Champions League!

Den Hamrun Spartans, maltesischer Meister der Vorsaison, gelang in der ersten Runde der Qualifikation für die Königsklasse gegen Zalgiris Vilnius (Litauen) historisches.

Der Klub schaffte den Aufstieg in Q2 - das allerdings nach einem Rekordwert von 28 Elfmetern im Elfmeterschießen! Noch nie wurden in einer Qualifikationspartie der Champions League mehr Strafstöße für den Aufstieg benötigt - so "transfermarkt.de".

Die Spartans haben sich dies hart erkämpft. Nach einer 0:2-Pleite vor heimischen Publikum im Hinspiel konnten sie sich in Litauen mit 2:0 durchsetzen, in der Verlängerung gelang keinem Team der Lucky-Punch. Das Elferschießen endete 11:10 zum Gunsten der Malteser.

Ajax ebenfalls mit Rekordwert

Über alle UEFA-Bewerbe gesehen liegt der Rekordwert bei stolzen 34 Strafstößen. Dieser wurde erst vor knapp einem Jahr in der Partie zur Europa-League-Qualifikation zwischen Ajax Amsterdam und Panathinaikos aufgestellt.

Das bessere Ende nahm die Geschichte für die Niederländer, die mit 13:12 triumphierten.

