    LASK LASK ASK TSV Hartberg TSV Hartberg HTB
    Endstand
    3:3
    0:1, 3:2
    • Christoph Lang
    • Kasper Joergensen
    • Andres Andrade
    • Fabian Wilfinger
    • Elias Havel
    • Marco Philip Hoffmann
    news

    Bundesliga LIVE: LASK - TSV Hartberg

    Der TSV Hartberg ist in Runde neun der ADMIRAL Bundesliga beim LASK zu Gast. LIVE-Infos:

    Bundesliga LIVE: LASK - TSV Hartberg Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der LASK bekommt es am neunten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit dem TSV Hartberg zu tun (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Nach dem Rücktritt von Joao Sacramento als Cheftrainer hat Maximilian Ritscher nun wieder das Sagen auf der Linzer Gugl. Seine erste Partie endete jedoch mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen den WAC. Mit nur sechs Punkten ist es ein echter Fehlstart der Linzer.

    Der Gegner aus der Oststeiermark hat zehn Punkte am Konto. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Manfred Schmid Meister Sturm knapp mit 0:1 geschlagen geben.

    Das letzte Duell fand im Rahmen des Europacup-Playoffs Ende Mai statt, damals gewann der LASK mit 2:0.

    Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

    LIVE-Ticker:

