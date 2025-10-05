Bundeliga LIVE: SCR Altach - SK Sturm Graz

In der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert der SK Sturm Graz beim SCR Altach (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit aktuell zwölf Punkten stehen die Vorarlberger ganz gut da. Zuletzt unterlag die Elf von Fabio Ingolitsch aber dem FC Blau-Weiß Linz mit 0:1.

Die Grazer haben drei Zähler mehr am Konto. Der amtierende Meister kommt mit zwei Siegen gegen Salzburg und Hartberg im Rücken ins Ländle.

Das letzte Aufeinandertreffen datiert auf den 30. November des Vorjahres. Damals trennten sich die beiden Teams mit 1:1.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker: