    SCR Altach SCR Altach ALT SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
    Endstand
    0:2
    0:0, 0:2
    • Otar Kiteishvili
    • Belmin Beganovic
    Bundeliga LIVE: SCR Altach - SK Sturm Graz

    In der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert der Meister aus Graz im Ländle. LIVE-Infos:

    Bundeliga LIVE: SCR Altach - SK Sturm Graz Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    In der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert der SK Sturm Graz beim SCR Altach (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Mit aktuell zwölf Punkten stehen die Vorarlberger ganz gut da. Zuletzt unterlag die Elf von Fabio Ingolitsch aber dem FC Blau-Weiß Linz mit 0:1.

    Die Grazer haben drei Zähler mehr am Konto. Der amtierende Meister kommt mit zwei Siegen gegen Salzburg und Hartberg im Rücken ins Ländle.

    Das letzte Aufeinandertreffen datiert auf den 30. November des Vorjahres. Damals trennten sich die beiden Teams mit 1:1.

    Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

    LIVE-Ticker:

