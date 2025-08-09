Suche
    Bundesliga heute: BW Linz - TSV Hartberg

    In Runde zwei der ADMIRAL Bundesliga empfängt BW Linz den TSV Hartberg. LIVE-Infos:

    An Spieltag zwei der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

    Die Elf von Trainer Mitja Mörec musste in Runde eins eine 0:1-Niederlage auswärts beim SK Rapid hinnehmen und jagt die ersten Punkte.

    Letztes Jahr wurde Blau-Weiß hervorragender Sechster und qualifizierte sich davor für die Meistergruppe.

    Die Hartberger mit Coach Manfred Schmid wurden abgelaufene Saison Achter und agierten in der Quali-Gruppe souverän.

    Letztes Wochenende verloren die Steirer auswärts bei der WSG Tirol mit 2:4 und verpatzten ebenso den Saisonstart. 

