An Spieltag zwei der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Elf von Trainer Mitja Mörec musste in Runde eins eine 0:1-Niederlage auswärts beim SK Rapid hinnehmen und jagt die ersten Punkte.

Letztes Jahr wurde Blau-Weiß hervorragender Sechster und qualifizierte sich davor für die Meistergruppe.

Die Hartberger mit Coach Manfred Schmid wurden abgelaufene Saison Achter und agierten in der Quali-Gruppe souverän.

Letztes Wochenende verloren die Steirer auswärts bei der WSG Tirol mit 2:4 und verpatzten ebenso den Saisonstart.

Die 20 Norweger mit den meisten Bundesliga-Einsätzen