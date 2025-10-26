Dominantes Salzburg lässt Austria keine Chance

In der elften Runde der ADMIRAL Bundesliga bezwingt Red Bull Salzburg die Wiener Austria vor deren eigenem Publikum klar mit 3:0.

Salzburg legt einen starken Auftritt hin. Der Serienmeister tritt von Beginn an dominant auf und nutzt seine Chancen eiskalt, während die Veilchen vor heimischem Publikum alles daransetzen, den Favoriten zu ärgern, aber am Ende nicht erfolgreich sind.

Salzburg kaltschnäuzig

Die Gäste aus der Mozartstadt zeigen von Beginn an ihre Offensivstärke. Bereits in der achten Minute bringt Kitano die Bullen nach einem missglückten Klärungsversuch von Radonjic in Führung.

Salzburg bleibt danach druckvoll und belohnt sich in der 16. Minute erneut: Nach einem Foul an Kitano entscheidet der Schiedsrichter auf Vorteil, Baidoo leitet weiter zu Alajbegovic, der zum 2:0 einschiebt.

Austria ohne Durchschlagskraft

Erst ab der 30. Minute werden die Veilchen mutiger: Barry, Eggestein und Fischer haben Abschlüsse, doch entweder fehlt die Präzision oder Schlager ist zur Stelle.

Kurz vor der Pause drängt die Austria auf den Anschlusstreffer, kommt zu Freistößen und Eckbällen, doch die Salzburger Defensive hält stand.

Kitano mit der Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel bleibt die Austria bemüht, doch die Bullen verteidigen kompakt. Salzburg lauert auf Konter – und schlägt erneut zu: In der 56. Minute erhöht Trummer nach schöner Vorarbeit von Kitano auf 3:0. Damit wird die Aufgabe für die Wiener noch schwieriger.

Die Helm-Elf gibt sich nicht auf, kann sich aber nicht belohnen. Immer wieder kommt die Austria über Standards, insgesamt zwölf Eckbälle stehen zu Buche, aber die Salzburger Defensive bleibt stabil.

Mit dem Sieg rückt Salzburg an Sturm heran, das nur dank des direkten Duells an der Ligaspitze bleibt.