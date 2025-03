Zuletzt durfte Adam Daghim immer öfter in der Startelf des FC Red Bull Salzburg auflaufen, konnte durchaus überzeugen. In Erinnerung bleibt sein Jokereinsatz gegen Sturm Graz, wo er mit drei Assists maßgeblich am Comeback beteiligt war.

Der 19-jährige Däne macht sich mit seinen Auftritten begehrt. Mehrere türkische Medien schreiben von einem möglichen Interesse des Topklubs Besiktas Istanbul.

Geringe Torausbeute in Salzburg

Der deutsche Chefscout Eduard Graf soll, wie "Eagle Media" berichtet, auf einen Transfer des 19-Jährigen drängen. Die geringe Torausbeute - ein Treffer in 21 Ligaspielen - macht es Graf allerdings schwer, den Dänen intern zu bewerben. Das erinnere die Besiktas-Verantwortlichen an einen Ex-Salzburger, Mergim Berisha floppte nach seinem Wechsel zu Fenerbahce.

Weiters wird Daghim nach wie vor mit Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht. Die Italiener klopften bereits lose im Winter an, haben ihn laut "Gazzetta dello Sport" nach wie vor auf ihrer Liste. Im Sommer könnte er dort wieder Thema werden.

Daghim besitzt an der Salzach noch einen Vertrag bis 2028. Sein Marktwert beläuft sich auf fünf Millionen Euro.