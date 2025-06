Die Salzburger Generalprobe für die FIFA Klub-WM 2025 findet nicht statt

Wie der FC Red Bull Salzburg am Mittwoch bekannt gibt, wird das Testspiel in Seekirchen abgesagt. Dazu haben sich die "Bullen" aufgrund der tragischen Ereignisse in Graz entschieden.

Am Dienstag starben bei einem Amoklauf an einer Grazer Schule elf Menschen.