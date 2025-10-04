Matchwinner Schöpf will "Teil zu ÖFB-Erfolg beitragen"

Alessandro Schöpf befindet sich aktuell in einer starken Form.

Beim 3:1-Erfolg des WAC gegen den GAK am neunten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga avancierte der 31-Jährige zum Matchwinner (zum Spielbericht >>>). Schöpf steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Nun darf sich der Mittelfeldspieler erneut im Kreise der österreichischen Nationalmannschaft empfehlen, zudem er von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick eingeladen wurde. Dort will sich Schöpf für seinen 32. Einsatz im ÖFB-Dress empfehlen.

"Wir wollen erfolgreich sein, dazu will auch ich meinen Teil beitragen. Es geht immer über die Mannschaft, da kenn jeder einzelne nur glänzen, wenn das Team funktioniert. Deswegen will ich mich beim Nationalteam gut einbringen", so Schöpf im "Sky"-Interview nach dem Auswärtserfolg über den GAK.

"Natürlich möchte ich auch gut trainieren und dem Teamchef zeigen, dass ich eine Option sein kann. Hoffentlich bekomme ich meine Minuten", so der 31-Jährige weiter.

Zuletzt 2022 im ÖFB-Dress

Beim Länderspiel-Doppel gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina war der WAC-Akteur zwar bereits Teil des ÖFB-Kaders, zum Einsatz kam kam er aber nicht. Nun soll es mit seinem ersten Spiel im ÖFB-Trikot seit März 2022 klappen.

Damals wurde Schöpf im Freundschaftsspiel gegen Schottland 31 Minuten vor Schluss für Christoph Baumgartner eingewechselt,