Alexander Schlager ist wieder fit!

Am Montag stand der ÖFB-Torhüter nach einer über einmonatigen Pause wieder am Feld und nahm am kompletten Training teil. Laut den "SN" verliefen alle Einheiten für den 29-Jährigen "beschwerdefrei"

Wegen einer Handgelenksverletzung musste der Salzburger zuerst bei der WM-Quali und dann bei der Klub-WM aussetzen.

Quartett fehlt weiter

Bei der ersten Einheit nach der Klub-WM suchte man nach vier anderen Akteuren dafür vergebens: Lucas Gourna-Douath, Nicolas Capaldo, Kamil Piatkowski und Dijon Kameri stiegen nicht wieder ins Training ein.

"Es ist kein Geheimnis, dass noch etwas passieren wird", verrät Cheftrainer Thomas Letsch bezüglich der vier Spieler und merkt auch an, dass er noch auch Spieler setzen würde, "die sich mit dem Verein identifizieren".

Gourna-Douath, Capaldo, Piatkowski und Kameri stehen also allesamt vor einem Abgang.

