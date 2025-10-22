NEWS

Kripo ermittelt gegen Austria-Klagenfurt-Boss Karajica

Die Kripo ermittelt wegen mutmaßlichen Wirtschaftsbetrug gegen Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica.

Kripo ermittelt gegen Austria-Klagenfurt-Boss Karajica Foto: © GEPA
Das Kriminalamt ermittelt gegen Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica wegen mutmaßlichen Wirtschaftsbetrugs. Nun kommen die Hintergründe an die Öffentlichkeit.

Wie die "Krone" berichtet, geht es um den Tatbestand der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubiger-Interessen sowie um den Verdacht, dass die Zahlungsunfähigkeit durch grob fahrlässiges und kridaträchtiges Verhalten herbeigeführt wurde.

Mögliche Strafen sind eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen.

Deal mit Investorengruppe platzte

Zuletzt wurde ein Angebot der Tilgung der Schulden sowie der Übernahme einer Investorengruppe rund um Immobilien-Millionär Siegfried Stieglitz und Ex-Sportchef Matthias Imhof abgelehnt.

Grund für das Scheitern der Übernahme war die Forderung der möglichen neuen Investoren nach einem kompletten Rückzug Karajicas in Klagenfurt.

Die Schulden belaufen sich auf rund drei Millionen Euro.

