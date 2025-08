Letsch vor Wiedersehen mit Senft: "Gibt leichtere Aufgaben"

Red Bull Salzburg startet auch heuer wieder in der ungewohnten Rolle als Jäger in die Fußball-Bundesliga-Saison. Als erster Prüfstein wartet auf den Vizemeister am Samstag (19:30 Uhr/im LIVE-Ticker >>>) auswärts Aufsteiger SV Ried.

Mit einem Selbstläufer rechnet im Salzburger Lager niemand. Trainer Thomas Letsch sprach von einer "großen Herausforderung", auch weil sein Team auf mehreren Hochzeiten tanzt. Schon am Mittwoch geht es in der Champions-League-Quali gegen Brügge weiter.

"Es gibt leichtere Aufgaben als gegen einen Aufsteiger zu starten. Auf uns wartet ein volles Stadion, eine Mannschaft, die von der ersten Minute an Gas geben wird, aber auch fußballerische Qualität hat", warnte Letsch vor den gastgebenden Innviertlern.

Viel Zeit, um sich auf diese vorzubereiten, blieb nicht. Erst am Mittwochabend war mit einem 1:1 gegen Brann Bergen der Aufstieg in die dritte Qualirunde zur "Königsklasse" fixiert worden. Das war positiv, die Leistung stellte die Verantwortlichen aber nicht zufrieden. "Wir haben nicht so viel Zeit, das aufzuarbeiten", betonte Letsch.

Regeneration im Vordergrund

Im Vordergrund stehe ohnehin die Regeneration. "Wir müssen schauen, wer bereit für das Spiel ist, und dann die richtige Mischung finden", hielt sich der Deutsche alle Aufstellungsvarianten offen. Aus dem Vollen schöpfen kann er nicht, Takumu Kawamura, Karim Konate, John Mellberg, Valentin Sulzbacher, Moussa Yeo und Aleksa Terzic fehlen.

Der gegen Bergen ausgewechselte Karim Onisiwo meldete sich fit. "Wir müssen schauen, dass wir uns größere Torchancen erspielen in den nächsten Spielen, am besten gleich gegen Ried", forderte der Angreifer.

Bei den Riedern verpassen nur Dominik Stöger und Nermin Mesic die Rückkehr in die Bundesliga. Der Einsatz der wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrten Saliou Sane und Jonathan Scherzer ist fraglich. "Gegen Salzburg nehmen wir die Außenseiterrolle gerne an. Diese Rolle passt sehr gut zu unseren Grundtugenden wie Kampfgeist, Laufbereitschaft und Teamwork, die wir jede Woche auf den Platz bringen wollen", sagte Ried-Trainer Maximilian Senft.

Trainer arbeiteten 2018/19 bei Austria zusammen

Für die eigenen Fans werde man 90 Minuten alles geben. "Wir wollen unseren Gästen das Leben so schwer wie möglich machen", kündigte Senft an. Und Kapitän Andreas Leitner ergänzte: "Das Kräftemessen könnte größer nicht sein, aber wir werden alles reinhauen, damit wir eine Überraschung schaffen."

Für beide Trainer ist es eine besondere Partie, arbeiteten sie doch 2018/19 gemeinsam bei der Wiener Austria. "Ich kenne ihn sehr gut, weiß daher, dass er immer wieder spannende Ideen hat", sagte Letsch über sein Gegenüber.

Rieder können auf volle Fanunterstützung zählen

Die Salzburger peilen ihren neunten Startsieg in der Liga in Folge an, schon acht Erfolge gelangen keinem anderen Team. 2024 wurde auswärts mit dem GAK ebenfalls ein Aufsteiger, mit 3:2 allerdings mit viel Mühe, bezwungen.

Die gegen Salzburg elf Meisterschaftsspiele sieglosen Rieder begehen die Rückkehr ins Oberhaus exakt 30 Jahre nach dem ersten Bundesliga-Spiel des Vereins am 2. August 1995 gegen Rapid (2:1). Und das vor vollem Haus, knapp 6.000 Tickets waren bereits verkauft.

