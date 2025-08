Kühbauer: WAC geht von "weitaus härterer Gegenwehr" aus

Auf den WAC sind nach der starken vergangenen Saison vor dem Bundesliga-Start mehr Augen als je zuvor gerichtet.

Als erste Hürde gilt es für den ÖFB-Cup-Sieger am Samstag (17:00 Uhr/im LIVE-Ticker >>>) in der Lavanttal-Arena gegen den SCR Altach zu reüssieren.

"Es ist ein neuer Start, da wischt man alles vom Tisch, genauso wie wir die positive letzte Saison vom Tisch wischen müssen. Von dem kann man nicht zehren. Wir sind im Jetzt", sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer.

Ziel sei es, sich wieder gut zu präsentieren. "Nur sagen wir nicht, dass es Standard ist, dass wir bis zur letzten Minute um die Meisterschaft spielen", erläuterte der Burgenländer. 2024/25 mussten sich die Kärntner im Rennen um Platz eins erst in der letzten Runde geschlagen geben und wurden "nur" Vierter.

"Wir sind eine gute Mannschaft, definitiv. Aber wenn man die großen Klubs hernimmt, die haben ja auch was getan, damit sie wieder diese großen Klubs werden, die sie sein sollten. Deshalb gehen wir von einer weitaus härteren Gegenwehr aus", schilderte Kühbauer seine Sicht.

"Würde ihm klar sagen, dass ..."

(Artikel wird unterhalb fortgeführt)

Hinzu kommt für seine Truppe die Doppelbelastung durch den Europacup. Auch deshalb fordert Kühbauer vehement neue Spieler. "Wir alle wissen, dass wir noch nicht fertig sind", sagte der WAC-Coach zum Transferprogramm.

Gut ist für ihn, dass er überraschend weiter auf Dejan Zukic bauen kann. Konkretes Interesse am Mittelfeldregisseur ist aktuell nicht bekannt. "Er war für uns letztes Jahr ein sehr wichtiger Spieler. Wenn er sich hängen lässt, würde ich ihm klar sagen, dass er trotzdem noch ein lieber Mensch ist, aber es geht sich halt nicht aus für die Startelf. Aber er ist definitiv ein Thema", gab Kühbauer Einblick.

Auf Altacher Seite gibt es mit Paul Koller ein ähnliches Thema. "Er ist ein wichtiger Teil des Teams und hat sich in der Vorbereitung noch einmal gesteigert im Abwehrverhalten. Es liegt aktuell kein Angebot am Tisch, Stand jetzt planen wir mit ihm", sagte Altach-Trainer Fabio Ingolitsch.

Was in ein paar Wochen sei, könne man nicht voraussagen. Verzichten muss der Bruder von Außenverteidiger Sandro Ingolitsch nur auf den kranken Luca Kronberger.

Altach will "offenen Schlagbabtausch"

"Die Mannschaft hat in der Vorbereitung ein sehr positives Bild abgegeben, wir wissen aber, dass ein harter Brocken wartet. Der WAC war knapp vor dem Double-Gewinn, wir sind der Underdog", betonte der 33-Jährige. In der Rolle wolle man die "personell tendenziell besser und breiter" gewordenen Wolfsberger ärgern.

"Das trauen wir uns schon zu." Deshalb werde man nicht nur mit Mann und Maus verteidigen. "Wir wollen dazu beitragen, dass es ein offener Schlagabtausch wird", sagte Ingolitsch. Sein Gegenüber betonte, dass man Altach "in keinster Weise unterschätzen" werde.

2024/25 setzte sich im direkten Duell jeweils das Heimteam 2:0 durch. Für den WAC würde ein Erfolg das Selbstvertrauen stärken vor dem Einstieg in die 3. Qualirunde zur Europa League, am 7. und 14. August ist PAOK Saloniki der Gegner.

Über den wollte Kühbauer noch kein Wort verlieren. Der Fokus liegt darauf, am Samstag zu gewinnen. Ein Startsieg gelang 2024 mit einem 4:1 gegen Klagenfurt, viermal in Folge blieb der WAC in Auftaktspielen ungeschlagen. Für Altach schaut es da trist aus: Die Vorarlberger warten seit sieben Jahren auf einen Dreier zum Start, sechsmal gab es eine Niederlage.

Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26