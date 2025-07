Der TSV Hartberg und der GAK haben am Freitag ihre Testspiele jeweils mit 3:0 gewinnen können.

Hartberg setzt sich dank der Tore von Jed Drew (16.), Patrik Mijic (32.) und David Korherr (59.) gegen den Regionalligisten SV Oberwart durch.

Für den GAK treffen beim Erfolg über den SV Tillmitsch Yannick Oberleitner (50.), Christian Lichtenberger (83.) sowie Zeteny Jano (85.).

Die WSG Tirol verliert ihr Freundschaftsspiel gegen FC Hradec Kralove mit 1:3. Für die Wattener erzielt Tobias Anselm das zwischenzeitliche 1:2 (36.).

Aufstellung 1. HZ: Helac - H. Coulibaly (Testspieler), Diarra, Drew, Heil (K), Hennig, Kainz, Kovacevic, Mijic, Prokop, Spendlhofer

Aufstellung 2. HZ: Maric - Bozickovic (Testspieler), Bratschko, H. Coulibaly (Testspieler)/80. Pfeffer, Halwachs, Hardley, Hoffmann, Karner, Korherr, Markus, Wilfinger (K)

