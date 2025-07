Die Generalprobe für die neue Saison zwischen dem TSV Hartberg und der Vienna endet mit einem 2:2-Unentschieden.

Die Gäste gehen in der ersten Halbzeit mit 1:0 durch Marco Djuricin in Führung, ehe Dominik Prokop in der 63. Minute per Elfmeter zum Ausgleich trifft.

Bamba Susso bringt die Wiener erneut in Führung. In einer spannenden Schlussphase sorgt Elias Havel in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einem Freistoß von Kainz per Kopf für den 2:2-Endstand.