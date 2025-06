Neuigkeiten aus dem Donaupark! Die Leihe von Köln-Verteidiger Elias Bakatukanda wurde per Option verlängert, damit bleibt der 21-Jährige auch 2025/26 in der Stahlstadt.

Der Deutsche kam im Winter als Leihspieler nach Oberösterreich, erzielte in zwölf Spielen einen Treffer.

"Es freut uns sehr, dass Elias eine weitere Saison für den FC Blau-Weiß Linz auflaufen wird. In den letzten Monaten konnte er sich, trotz kurzer Eingewöhnungszeit, bereits sehr gut einbringen und sowohl unsere Abläufe als auch unseren Spielstil kennenlernen. Wir sind überzeugt davon, dass noch jede Menge Potenzial in ihm steckt und er dieses in den nächsten Wochen der Vorbereitung noch mehr ausschöpfen kann, als es in der kurzen Zeit im Winter der Fall war", so Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Die Kaderplanung des Klubs schreitet voran. In dieser Phase wird Cheftrainer Gerhard Scheiblehner abermals mit Gerüchten aus der Schweiz bedacht (hier nachlesen >>>).