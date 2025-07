Alkohol am Steuer: Hinteregger musste Führerschein abgeben

Martin Hinteregger hat seinen Führerschein verloren.

In der Nacht von 6. auf 7. Juni wurde der 67-fache ÖFB-Teamspieler betrunken am Steuer erwischt. Im Bezirk Feldkirchen geriet "Hinti" in eine Routinekontrolle.

Es sei eine Alkoholisierung des Ex-Klagenfurters wahrgenommen wurden, wie es laut übereinstimmenden Medienberichten heißt.

Der Vortest ergab schließlich einen Wert von 2,3 Promille Alkohol im Blut. Da der Vortest allerdings nicht eichfähig ist, bat die Polizei Hinteregger zum Alkomatentest. Diesen verweigerte der 32-Jährige jedoch, wodurch ein Alkohol-Wert von zumindest 1,6 Promille angenommen werden musste.

Noch vor Ort musste der aktuell vereinslose Innenverteidiger seinen Führerschein abgeben - für mindestens sechs Monate. Außerdem erwartet ihn eine Geldstrafe von 1.600 bis 5.900 Euro.

Alle Bundesliga-Absteiger der letzten 30 Jahre