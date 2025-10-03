Der FAC schnappt sich im El Danubio den Auswärtssieg beim First Vienna FC. Die Floridsdorfer setzen sich in Runde neun der ADMIRAL 2. Liga mit 2:0 durch. Tomislav Glavan (61.) und Marco Untergrabner (74.) erzielen die Treffer.

Schon nach 20 Minuten folgt aber schon der erste Schock für die Vienna: Noah Bitsche grätscht unglücklich in David Ungar. Bitsche spielt aber wohl den Ball.

Ungar wird auf einer Trage vom Feld gebracht und dürfte sich im Bereich des Sprunggelenks verletzt haben. Das Spiel ist zirka sieben Minuten unterbrochen.

Vienna ungefährlich

Unmittelbar nach Wiederaufnahme findet der FAC die größte Chance vor. Ein starker Chipball hinter die Reihen landet bei Evan Eghosa Aisowieren.

Dieser versucht den Ball ins Tor zu lupfen, dieser Versuch misslingt (27.).

Die Vienna bringt offensiv kaum Nennenswertes zu Stande. Eine der besten Gelegenheiten hat die Vienna in Minute 35: Jürgen Bauer flankt von rechts, Bamba Susso steigt am höchsten, köpft aber vorbei.

Doch dann folgt der Nackenschlag für die Gastgeber: Lan Piskule spielt einen öffnenden Pass aus dem Mittelfeld auf Tomislav Glavan. Dieser überwindet Bernhard Ungar im Vienna-Tor. Dann spielt nur noch der FAC. Marco Untergrabner trifft in Folge eines Eckballs aus kurzer Distanz zum 2:0-Endstand (74. Minute).

Der FAC überholt die Vienna in der Tabelle und ist neuer Sechster. Die Vienna muss nach dem Auftakterfolg gegen Austria Salzburg auf den nächsten Heimsieg warten. 12 Punkte bedeuten Rang acht.

