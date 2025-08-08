2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der 2. Runde

Es ist wieder Zeit für LigaZwa! Am Freitag stehen am zweiten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga gleich fünf Spiele auf dem Programm, vier davon finden gleichzeitig um 18 Uhr statt.

In diesem Block kommt es auch zu einer Premiere: Erstmals findet im neuen Reichshofstadion in Lustenau ein LigaZwa-Spiel statt. Die Lustenauer bekommen es mit Aufsteiger FC Hertha Wels zu tun.

Alle Spiele ab 18 Uhr im LIVE-Stream:

Austria Klagenfurt - Young Violets (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

Austria Lustenau - FC Hertha Wels (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

FAC - SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

SKN St. Pölten - SW Bregenz (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

Die besten Bilder: Lustenau eröffnet neues Reichshofstadion