Suche
    news

    2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der 2. Runde

    Austria Lustenau empfängt im ersten Liga-Heimspiel im neuen Reichshofstadion den FC Hertha Wels. Zudem finden drei weitere Partien statt. LIVE-Konferenz:

    2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der 2. Runde
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Es ist wieder Zeit für LigaZwa! Am Freitag stehen am zweiten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga gleich fünf Spiele auf dem Programm, vier davon finden gleichzeitig um 18 Uhr statt.

    In diesem Block kommt es auch zu einer Premiere: Erstmals findet im neuen Reichshofstadion in Lustenau ein LigaZwa-Spiel statt. Die Lustenauer bekommen es mit Aufsteiger FC Hertha Wels zu tun.

    Alle Spiele ab 18 Uhr im LIVE-Stream:

    Austria Lustenau: Eine neue Ära mit alten Zielen

    Austria Lustenau: Eine neue Ära mit alten Zielen

    2. Liga - Hintergrund
    Grgic: Feuerprobe als Chef einer Kapfenberger Rumpftruppe

    Grgic: Feuerprobe als Chef einer Kapfenberger Rumpftruppe

    2. Liga - Hintergrund
    Die Trainer verraten ihre Titelfavoriten

    Die Trainer verraten ihre Titelfavoriten

    2. Liga - Hintergrund

    Die besten Bilder: Lustenau eröffnet neues Reichshofstadion

    Vorschau
    Vorschau
    Vorschau

    Slideshow starten

    15 Bilder

    Mehr zum Thema

    Per Stadion-Hype in die Bundesliga?

    Per Stadion-Hype in die Bundesliga?

    2. Liga - Hintergrund
    15
    Zwarakonferenz: Die große Saisonvorschau 2025/26

    Zwarakonferenz: Die große Saisonvorschau 2025/26

    2. Liga - Hintergrund
    Termine für 2. ÖFB-Cup-Runde stehen fest

    Termine für 2. ÖFB-Cup-Runde stehen fest

    ÖFB-Cup
    2. Liga im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - SW Bregenz

    2. Liga im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - SW Bregenz

    2. Liga - Spielbericht
    Traumtor! Lustenau mit perfektem Auftakt im neuen Zuhause

    Traumtor! Lustenau mit perfektem Auftakt im neuen Zuhause

    2. Liga - Spielbericht
    1
    Starker FAC gewinnt gegen harmlose Kapfenberger

    Starker FAC gewinnt gegen harmlose Kapfenberger

    2. Liga - Spielbericht
    Standard-Fest: Young Violets feiern Sieg in Klagenfurt

    Standard-Fest: Young Violets feiern Sieg in Klagenfurt

    2. Liga - Spielbericht
    3
    2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der ersten Runde

    2. Liga im LIVE-Stream: Die Konferenz der ersten Runde

    2. Liga - Spielbericht

    Kommentare