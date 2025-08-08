Suche
    2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - SW Bregenz

    In Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga trifft der SKN St. Pölten daheim auf SW Bregenz. LIVE-Stream:

    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der SKN St. Pölten empfängt am Freitag an Spieltag zwei der ADMIRAL 2. Liga SW Bregenz (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

    Die Wölfe wurden abgelaufene Saison guter Vierter und möchten auch heuer im Kampf um den Meistertitel mit dabei sein. 

    In Runde eins der neuen Saison siegten die Niederösterreicher auswärts bei den Young Violets verdient mit 4:1.

    Die Vorarlberger wurden nach einem schwachen Frühjahr Zehnter - ein Tabellenmittelfeldplatz ist auch heuer das Ziel von Schwarz-Weiß.

    Vergangenes Wochenende remisierten die Bregenzer daheim mit Rapid II 1:1.

    LIVE-Stream:

