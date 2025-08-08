Suche
    Neue Vorwürfe! Stripfing kommt nicht zur Ruhe

    Zwei ehemalige Angestellte klagen den Klub u.a. wegen offener Gehälter, zusätzlich wurde eine Anzeige eingebracht. Die Vorwürfe: Betrug und Täuschung.

    Neue Vorwürfe! Stripfing kommt nicht zur Ruhe Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Negativnachrichten um den SV Stripfing reißen nicht ab!

    Wie die "Krone" berichtet, sollen der ehemalige sportliche Leiter des Nachwuchszentrums Stripfing/Wiener Neustadt, Ex-Teamspieler Stephan Marasek, sowie der ehemalige Sportkoordinator Georg Saurer Stripfing als Trägerverein klagen. Es geht um offene Gehälter und weitere beendigungsbedingte Ansprüche bis zum eigentlichen Vertragsende 2028. Es handle sich jeweils um sechsstellige Beträge.

    Mitte März waren beide aus ihren Arbeitsverhältnissen ausgetreten, die Gehälter der beiden Vormonate waren nicht ausbezahlt worden, bei Saurer fehlte auch die Weihnachtsremuneration, erklärt Sportanwalt Johannes Reisinger der "Krone".

    Auch Strafanzeige eingebracht

    Zusätzlich wurde vom Anwalt eine Strafanzeige gegen den Klub sowie Obmann Robert Wenisch eingebracht. Der Vorwurf hat es in sich: Stripfing und dem Obmann werden Betrug und Täuschung vorgeworfen. Konkret geht es dabei um die falsche Angabe von Vermögensverhältnissen, um die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga zu erhalten.

    Ein wesentliches Kriterium dafür ist nämlich die Abgabe einer Erklärung, welche keine offenen Gehaltsforderungen bei Angestellten bescheinigt. Abgegeben werden musste diese per 31. März - also zu einem Zeitpunkt, zu dem Marasek und Saurer auf ihr Geld gewartet hätten. Die Anzeige liegt auch bei der Bundesliga vor, wie diese der "Krone" bestätigte. Die Unterlagen würden geprüft.

    Stripfing - gegen Vizepräsident und Mäzen Erich Kirisits wurde erst kürzlich ein Konkursverfahren eingeleitet - wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

    Was passiert in Stripfing?

