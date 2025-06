Luca Edelhofer verlängert langfristig bei der Vienna.

Wie die Döblinger am Donnerstag mitteilten, hat man sich mit dem Angreifer auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers bis 2028 geeinigt.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz zeigt sich erfreut über die Verlängerung: "Luca ist ein Spieler, der sich voll und ganz mit der Vienna identifiziert, sportlich wie menschlich. Durch seine Tore und Torvorlagen in der abgelaufenen Saison war er ein wichtiger Bestandteil unserer Offensive."

Durchmarsch mit Vienna von Wiener Stadtliga bis in die 2. Liga

Auch Edelhofer selbst blickt mit großer Vorfreude auf die kommenden Jahre im Vienna-Trikot: "Ich bin stolz, weiter das Trikot der Vienna tragen zu dürfen. Der Verein, das Umfeld, die Fans, das alles bedeutet mir viel. Ich freue mich auf die nächsten Saisonen, auf neuen Herausforderungen und darauf, mit der Mannschaft weiter Geschichte zu schreiben."

Der 24-Jährige ist 2020 von den Young Violets zur Vienna gewechselt und mit dem Klub von der Wiener Stadtliga bis in die ADMIRAL 2. Liga durchmarschiert. Für die Wiener hat Edelhofer insgesamt 124 Spiele bestritten und dabei 25 Treffer erzielt. In der abgelaufenen Saison ist er auf 30 Einsätze gekommen, in denen er achtmal genetzt und zehn Tore vorbereitet hat.