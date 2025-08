Amstetten holt gambischen Angreifer aus Zürich

Der SKU Amstetten gibt die Verpflichtung von Offensivspieler Alieu Conateh bekannt.

Der 18-jährige Gambier wechselt leihweise bis Saisonende vom Schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich ins Mostviertel. Conateh wurde erst im Juli von den Grasshoppers verpflichtet, zuvor war er ein halbes Jahr am Campus des FC Bayern München. Davor spielte der Angreifer für die Gambino Stars Africa.

Conateh sagt: "Der Verein hat bereits meine Aufmerksamkeit geweckt, und ich bin stolz, nun dieses Trikot tragen zu dürfen und hier meinen nächsten Schritt zu machen."

"Können ihm ideale Plattform bieten"

Sportdirektor Thomas Gebauer wird wie folgt zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, Alieu Conateh per Leihe zu uns zu holen. Er hat in den vergangenen sechs Monaten beim FC Bayern München in einem absoluten Top-Umfeld wertvolle Erfahrungen gesammelt – sportlich wie persönlich. Diese Zeit hat ihn reifen lassen und bietet eine starke Basis für seine weitere Entwicklung."

Gebauer meint weiter: "Wir sind überzeugt, dass wir ihm bei uns die ideale Plattform bieten können, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu setzen. Gleichzeitig wird er unserer Mannschaft mit seiner Dynamik, Spielintelligenz und fußballerischen Qualität enorm weiterhelfen – genau die Attribute, die perfekt zu unserer Spielidee passen."

